Duitse politie begeleidt boeren naar de grens

De Duitse politie begeleidt woensdagmiddag boeren uit hun land via de snelwegen A12 en A18 naar de grens. Ruim honderd Duitse boeren kwamen in de ochtend op hun trekkers naar Nederland om mee te demonstreren tegen het stikstofbeleid.

De meeste Duitse boeren verzamelden zich uiteindelijk in Arnhem voor het Provinciehuis. Daar waren ook veel Duitse agenten op de been om hun Nederlandse collega’s bij te staan. De actie in Arnhem verliep volgens de politie zonder incidenten.

De terugtocht naar Duitsland zorgt opnieuw voor files en langdurig oponthoud, aldus ANWB en Rijkswaterstaat.