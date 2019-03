Duitse politie alert langs grens met Nederland

Na de schietpartij in Utrecht heeft de Duitse politie extra personeel ingezet bij grensovergangen en in de treinen die vanuit Nederland naar Duitsland rijden. Er werden controles uitgevoerd op grensoverschrijdend verkeer en spoorverbindingen. Opsporingsambtenaren doorzochten de treinen.

De politie lette vooral op de Duitse snelweg A3. Dat is in Nederland de A12 die vanuit Utrecht komt en in Gelderland de Duitse grens bereikt. Er staan ook agenten op andere snelwegen en bij kleine grensovergangen paraat, meldt de Bundespolizei.