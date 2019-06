Duitse Messerschmitt bij vliegshow Ede

Een of twee Duitse Messerschmitt-vliegtuigen doen mee aan de meerdaagse vliegshow Wings of Freedom, die eind augustus in Ede wordt gehouden. Wings of Freedom is het eerste grote evenement in het kader van de 75-jarige herdenkingen van de Slag om Arnhem en de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden.

Bij buurtschap De Kade tussen Ede en Veenendaal verschijnt een tijdelijk vliegveld, zoals de bevrijders dat in 1944 en 1945 aanlegden. Op het vliegveld wonen Britten, Amerikanen en Canadezen vier dagen in kampementen van 75 jaar geleden. Bijzonder is dat dertig Duitsers ook een kampement van de Luftwaffe inrichten.

Historische toestellen vliegen alle dagen af en aan. Op zaterdag 24 augustus wordt een luchtgevecht tussen Duitsers en geallieerden nagebootst. Die dag is er ook een herdenkingsplechtigheid in de lucht.

Vanwege veiligheidsvoorschriften mogen er maximaal 25.000 bezoekers op het terrein komen. Kaarten zijn te bestellen op vliegshowede.nl.