Duitse media: ‘Kamers vrij’ in den Niederlanden

Tal van Duitse media beginnen het lange hemelvaartweekend met aandacht voor de mogelijkheden straks naar Nederland te gaan. De versoepelingen die premier Mark Rutte dinsdag aankondigde hebben niets van doen met de komende dagen, maar Duitse media melden enthousiast de mogelijkheden het buurland te bezoeken. De Rheinische Post gebruikt ook de Nederlandse taal in een veelzeggende kop: ‘Kamers vrij’ in den Niederlanden.

De krant herinnert dat de grens helemaal niet is dichtgegaan en dat de premier van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, pas nog de quarantaineverplichting voor terugkerende inwoners heeft afgeschaft. De Aachener Zeitung waarchuwt dat Nederland bezoeken wel is toestaan, maar nu nog niet gewenst is. De Neue Ruhr Zeitung blikt vooruit en stelt vast dat de zomervakantie in Nederland mogelijk is, zij het met beperkingen. Volgens de Newsite Ruhr24 worden Duitse toeristen vanaf 1 juli weer met open armen ontvangen in Nederland.

De Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) bekijkt de komende dagen en stelt ook vast dat de grens helemaal niet echt gesloten is geweest. Grenswachten kunnen op de onwenselijkheid van het bezoek wijzen, maar verder niets. De krant waarschuwt wel voor hoge boetes bij het negeren van coronamaatregelen en waarschuwt over Venlo. Het was daar afgelopen zondag al zo vol dat de gemeente nu strenger optreedt.

Het belangrijkste is volgens de krant 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Een mondmaskerplicht bestaat nog niet in Nederland. De stranden zijn vrij toegankelijk, maar veel parkeerplaatsen zijn afgesloten. Eten en drinken is door sluiting van de horeca moeilijk, maar WAZ wijst erop dat in Scheveningen exploitanten van met name strandtenten zo boos zijn geworden dat ze mogelijk openen zonder toestemming.