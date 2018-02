Duitse fietser kind aan huis bij Zeeuwse rijwielspecialist

Duitse toeristen bezoeken steeds vaker fietsenwinkels aan de Zeeuwse kust, blijkt uit een rondgang. Er zijn rijwielspecialisten in Zeeland waarvan ruim een op de vier klanten uit Duitsland komt.

Als je in Duitsland een fiets wilt kopen, kun je terecht in een hoekje van een sportwinkel of bouwmarkt of op de derde verdieping van een warenhuis, weten Zeeuwse tweewielerverkopers. „Ze kennen daar geen gespecialiseerde fietsenzaken”, zegt een van hen.

Leo Joosse heeft een fietsenwinkel in Aagtekerke. Hij verkoopt er onder meer Gazelles, Koga’s en elektrische fietsen van het merk Sparta. „Ik denk dat zo’n 30 procent van mijn klanten Duitser is”, vertelt Joosse. „Duitsers waarderen de kwaliteit en de service die wij bieden. Daar hebben ze iets voor over, soms zelfs een rit van 300 kilometer vanuit hun thuisland.”

Vertrouwensrelatie

Joosse licht toe dat onze oosterburen behalve op betrouwbaarheid en fatsoen prijs stellen op goede dienstverlening voor, tijdens en na de aankoop van een rijwiel. „Als ze bij ons een fiets aanschaffen, weten ze dat ze begeleid worden bij het maken van hun keuze. Allerlei factoren spelen dan een rol.”

Het gaat er, zegt Joosse, niet alleen om welke kleur fiets de consument wil of welk model. „Wij helpen de klant ook bij het zoeken van een passende uitvoering in de juiste maat en met een optimaal zitcomfort. Het model moet bij hem passen. En we helpen in het traject na de aankoop als de fiets onverhoopt beschadigd raakt. Duitsers vinden het belangrijk om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de verkoper.”

Niels Boekelo van fietsenspeciaalzaak FixaBike in Renesse schat dat in zijn winkel ruim de helft van de omzet te danken is aan Duitse klanten. „Duitsland kent nauwelijks gespecialiseerde fietsenzaken zoals bij ons”, verklaart hij. Boekelo ziet in Duitsland wel fietsenzaken opkomen die gespecialiseerd zijn in e-bikes, mountainbikes en racefietsen. Maar gewone fietsenwinkels waar je een huis-tuin-en-keukenfiets kunt kopen, vind je er amper. „Daarom leggen wij de Duitsers graag in de watten. De productinformatie en prijslijsten in onze winkel en op onze website zijn tweetalig. Je merkt dat ze graag terugkomen en zo ontstaat een win-winsituatie.”

Beleefd en stipt

Leo Joosse heeft ook persoonlijk graag Duitsers in zijn zaak over de vloer. „Ze zijn correct, beleefd en stipt en hebben een sterk ontwikkeld besef van normen en waarden. Als christen spreekt mij dat aan. Je moet proberen naar de Tien Geboden te leven. Als hier in het dorp de kerk uitgaat en er een drom mensen op de been is, is de auto die op gepaste afstand stopt om hen te laten oversteken er meestal een met een Duits kenteken.”

Joosse: „Een Duitse man kocht een keer een e-bike bij mij en wilde die meteen meenemen. Ik legde hem uit dat ik de fiets eerst moest afstellen. Hij heeft vervolgens twee uur lang op een krukje in de werkplaats met open mond zitten toekijken hoe dat allemaal in zijn werk ging. Dat soort service stellen ze erg op prijs.”

De tweewielerspecialist weet uit ervaring dat je het vertrouwen van de Duitse klant moet winnen. „Geef ze de tijd en laat ze rustig rondsnuffelen. Is dat vertrouwensbruggetje eenmaal gelegd, dan kan het zomaar gebeuren dat ze later met de hele familie terugkomen om allemaal een fiets aan te schaffen.”

Gazelle is favoriet bij de oosterburen, weet Joosse. „Het is een fiets voor een middenklasseprijs die mooi aansluit bij het karakter van de Duitser: stabiel, degelijk, betrouwbaar. Een fiets die bovendien heerlijk licht rijdt, daar gáán Duitsers voor; een verademing vergeleken met fietsen van Duitse makelij”, zegt de rijwielspecialist.

Regenkleding

Niels Boekelo van FixaBike in Renesse denkt dat de Duitse voorkeur voor Gazelle eenvoudig is terug te voeren op mond-tot-mondreclame. „Nederland is een fietsland”, zegt hij, „en als een buitenlander een Nederlander vraagt welke fiets het beste is, krijgt hij bijna altijd te horen: Gazelle. Dit merk is in ons land inderdaad het meest geliefd.”

Coby Verton van Bike Totaal Verton in Burgh-Haamstede zoekt de verklaring voor de populariteit van Gazelle onder de Duitsers in de vorm. „De geometrie van Duitse fietsen is heel anders dan die van de Nederlandse. Op een Gazelle zit je veel rechter dan op een Duits rijwiel”, legt ze uit. Een op de vier klanten in haar fietsenspeciaalzaak is Duits. „Er zijn dagen dat er in de winkel alleen Duits wordt gesproken. Duitsers zijn ook gek op de vele accessoires. Fietstassen, regenkleding, fietsbellen, hebben we hier te kust en te keur. Een Duitser waant zich bij ons in een fietsluilekkerland.”

Senioren

Tweewielerspecialist Leo Joosse ziet zijn Duitse klandizie nog steeds groeien „Op een paar weken na zijn er in Zeeland het hele jaar door Duitse toeristen op bezoek”, zegt hij. „Daar zit een groeiende groep senioren bij die met pensioen is en veel tijd heeft om er op de fiets op uit te trekken. Velen bezitten in Zeeland een tweede huis, ook hier in Aagtekerke, en meer en meer campings zijn het hele jaar open. En zeg nu zelf: er gaat toch niets boven fietsen? Het is schoon en gezond, je heb geen last van files of parkeerproblemen en je ziet de wereld om je heen op de mooist mogelijke manier. Met het fluiten van de vogels als extraatje.”