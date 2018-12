Duitse designprijs voor Mondriaanhuis

Het Mondriaanhuis in Amersfoort is onderscheiden met de Gold Award, een prestigieuze Duitse prijs op het gebied van design en architectuur die jaarlijks wordt uitgereikt.

De prijs is toegekend voor het multimediaconcept van het Mondriaanhuis dat is ontworpen door het Utrechtse bureau Tinker Imagineers. De jury van de prijs noemt de presentatie „een geslaagde mix van digitale en analoge elementen, overweldigend maar zeker niet ondoordacht. Bovendien informatief, zonder de bezoeker daarbij te overrompelen.”

Het Mondriaanhuis is gevestigd in het geboortehuis van kunstschilder Piet Mondriaan (1872-1944). De bezoeker reist er door het leven van deze pionier van abstracte kunst: van Amersfoort naar Winterswijk, en van Amsterdam via Parijs en London uiteindelijk naar New York. De reis start met het door Tinkers ontworpen muzikale beeldverhaal over het oeuvre van Mondriaan.