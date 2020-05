Duitse dagjesmensen krijgen flyers met coronaregels uitgereikt

Jongeren in roze hesjes met mondkapjes en handschoenen delen donderdag in Venlo flyers uit aan Duitse automobilisten. Daarop worden de oosterburen welkom geheten (”Mooi dat u er weer bent”), maar ook verzocht zich aan de regels te houden. „Let op elkaar”, staat er te lezen. „Zo maken we samen een veilige binnenstad.”

Voor het overige was het in Venlo rond de middag gezellig druk, maar niet te druk. Iets dergelijks geldt ook voor het Designer Outlet Center (DOC) in Roermond. Ook daar viel de drukte rond de middag nog mee.

Beide steden hadden voor donderdag een grote toeloop van Duitsers verwacht, en een groot aantal maatregelen genomen om in te kunnen grijpen bij te grote drukte. Dat is vooralsnog niet nodig gebleken.