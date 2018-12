Duits museum komend najaar in teken Van Gogh

Het Städel Museum in de Duitse stad Frankfurt am Main bereidt zich voor op een grote tentoonstelling over Vincent van Gogh, in het najaar van 2019. Voor de expo wordt de deels ondergrondse nieuwbouw van het museum uitgeruimd.

Het wordt de grootste en kostbaarste tentoonstelling die het Städel Museum ooit op touw heeft gezet. De titel luidt ‘Making Van Gogh: Geschichte einer deutschen Liebe’. Volgens het museum heeft Duitsland een sleutelrol gespeeld in het succes van Van Gogh. De expositie draait om de betekenis die Duitse galeriehouders, verzamelaars, critici en musea hebben gehad voor de schilder. Ook is er veel aandacht voor zijn invloed op navolgers als Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff en Paula Modersohn-Becker.

Er zullen 140 schilderijen te zien zijn, waaronder vijftig van Van Gogh. Er zijn belangrijke Nederlandse bruiklenen bij. Zo leent het Duitse museum van het Kröller-Müller in Otterlo een zelfportret uit 1887, van het Van Gogh Museum Vissersboten op het strand van Les Saintes-Maries-de-la-Mer (1888) en van het Stedelijk in Amsterdam Augustine Roulin (La Berceuse) (1889).

De Van Gogh-tentoonstelling in Frankfurt begint op 23 oktober en duurt tot 16 februari 2020. Het Städel Museum op de zuidoever van de Main - de zogeheten Museumsufer - kan bogen op een van de belangrijkste kunstverzamelingen van Duitsland.