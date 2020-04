Duits aanbod voor ruim 100 ic-bedden ‘geeft ons meer lucht’

Het Duitse aanbod om ruim honderd bedden op de intensive care beschikbaar te maken voor Nederlandse coronapatiënten, staat los van de uitbreiding van het aantal ic-bedden in Nederland. De Duitse bedden komen bovenop het aantal bedden dat in Nederland beschikbaar is, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Dat de Duitse bedden beschikbaar zijn, wil ook niet zeggen dat ruim honderd Nederlanders naar Duitsland zullen gaan. Eerste keus blijft behandeling binnen Nederland, maar dat de mogelijkheid er is „geeft ons meer lucht”, aldus Gommers.

Nederland heeft momenteel ongeveer 2400 bedden op intensivecareafdelingen beschikbaar. Daarvan zijn zo’n 500 bestemd voor mensen met een andere aandoening, zoals een hersenbloeding of een hartinfarct.