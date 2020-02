Duinen flink beschadigd door storm en springtij

De duinen op Walcheren en de Kop van Schouwen in Zeeland hebben flinke schade opgelopen door de storm en het springtij van maandag. Ook is een aantal strandovergangen beschadigd. Waterschap Scheldestromen heeft de wegen naar die strandovergangen afgesloten om ongelukken te voorkomen, aldus een woordvoerder dinsdag.

Met name tussen Vlissingen en Westkapelle is de schade groot, bleek dinsdag uit een inspectieronde van het waterschap. Op sommige plekken zijn meters strand en duin weggeslagen. Duinpaden zijn bedolven onder het zand. Ook is zand onder duinovergangen weggespoeld, waardoor de betonnen rijplaten anderhalve meter boven het strand hangen. De kustveiligheid is volgens het schap niet in het geding, want de duinen kunnen zulke beschadigingen weerstaan.

Om de situatie te herstellen moet nieuw zand worden opgespoten. Maar dat karwei ligt tijdelijk stil door de stikstofproblematiek. Op Zeeuws-Vlaanderen, waar net vorig jaar zand is opgespoten, is geen schade aan de duinen of overgangen.

Bij Kerkwerve op Schouwen-Duiveland zijn basaltblokken uit de strekdam gespoeld. Ook zijn op sommige plekken stenen uit dijken afgebroken. Van dinsdag naar woensdag wordt opnieuw springtij en harde wind verwacht.