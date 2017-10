Duikers zoeken mes in moordzaak jonge vrouw

Marineduikers zoeken woensdag voor de tweede opeenvolgende dag de Krabbeplas in Vlaardingen af naar bewijsmateriaal in het onderzoek naar de moord op een 21-jarige Rotterdamse. Samen met de politie hopen ze het mes te vinden waarmee het slachtoffer vermoedelijk is doodgestoken. Ook haar telefoon, een zwarte Samsung Galaxy S7, is nog niet terecht.

De jonge vrouw werd op 22 september dood gevonden in een sloot bij de recreatieplas. Ze was de nacht daarvoor van haar werk bij de Kentucky Fried Chicken vertrokken. Rond 00.30 uur was ze nog te zien op beelden van de bewakingscamera. Zes uur later troffen agenten haar lichaam aan.

In de zaak zit een 31-jarige Schiedammer vast. Hij wordt verdacht van moord of doodslag. De politie vermoedt dat de vrouw slachtoffer is geworden van „een conflict in de relationele sfeer”, maar heeft dat nog niet concreter gemaakt.