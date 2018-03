Duikers van de brandweer Groningen en Emmen hebben maandagochtend een dode aangetroffen in een te water geraakte auto in Stadskanaal.

Zij waren rond 10.00 uur te hulp geroepen nadat de auto het water naast de Postkade was ingereden. De politie vermoedde dat er een of meer mensen in de auto zaten. Het aangetroffen slachtoffer bleek te zijn overleden. De politie onderzoekt diens identiteit en de toedracht van het ongeluk.