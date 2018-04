Duikers ingezet in onderzoek vermiste vrouw

Duikers van de Koninklijke Marine zoeken in het water bij de Waterkant in Diemen naar sporen, in het onderzoek van de vermiste Sabrina Oosterbeek. De vrouw uit Amsterdam-Zuidoost is al sinds maart vorig jaar zoek. Waar de politie precies naar speurt en waarom op deze plek kon een woordvoerster niet zeggen. Het onderzoek duurt twee dagen.

De destijds dertigjarige vrouw is voor het laatst te zien op camerabeelden toen zij in de nacht van 7 op 8 maart haar woning verliet. Sindsdien is ze spoorloos. Het vermoeden is dat ze niet meer leeft.

In de vermissingszaak zit een verdachte vast. Sjonny W. werd in juni aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Het Openbaar Ministerie (OM) houdt hem ook verantwoordelijk voor de dood van Oosterbeek. Hij zou de laatste zijn geweest die contact met haar heeft gehad en hij is gezien met haar fiets.

W. wordt eveneens verdacht van de dood van twee andere vrouwen. Zo zou hij Monique Roossien in 2003 hebben omgebracht, evenals de Roemeense Mirela Mos in 2004.