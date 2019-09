Duikers gaan troep in Noordzee opruimen

Een groep van dertig vrijwilligers vaart zaterdag de haven van Scheveningen uit om negen dagen lang te duiken naar afval in de Noordzee. Het expeditieteam van Duik de Noordzee Schoon bestaat onder meer uit biologen, amateurarcheologen, ecologen en duikers. Ze gaan ten noorden van de Waddeneilanden vooral op zoek naar de lading uit de containers die de MSC Zoe begin dit jaar kwijtraakte.

„Nog altijd zijn vijftig containers zoek en de schattingen zijn dat er nog 300.000 tot 800.000 kilo afval zoek is”, zegt expeditieleider Ben Stiefelhagen. Het is aan de twaalf duikers in de groep om zoveel mogelijk naar boven te halen. De verwachting is dat ze met circa 6000 kilo terugkomen.

Het duikteam denkt te komen op plaatsen waar het speciale bergingsschip van Rijkswaterstaat niet kan komen.

„We kunnen ook in en bij wrakken komen, waar het afval zich verzamelt in de geul die om alle wrakken ontstaat. Die is soms wel 4 meter diep en ligt zeker vol.” Andere initiatieven om onder meer plastic uit zee te halen, komen volgens Stiefelhagen vaak niet bij de bodem. „Terwijl daar 80 procent van de troep in zee ligt.”

De duikers gaan naar een diepte van maximaal 60 meter, hoewel ze meestal dichter onder de oppervlakte blijven. „Vissers hebben nog jarenlang last van het afval, hun netten beschadigen erdoor en ook de vis die ze vangen. En het afval gaat zich steeds verder verspreiden, over de hele wereld.”

De expeditie komt op 15 september terug in Scheveningen.