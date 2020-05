Duikers en politie in Scheveningen bij zoektocht vermiste surfer

Het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen is zondagmiddag afgesloten nadat „mogelijk iets is gevonden”. Dat zegt een politiewoordvoerder. Ook zijn er duikers van de brandweer aanwezig en is er veel politie op de been.

Zondag zoekt opsporingsorganisatie SAR Nederland naar het vijfde slachtoffer van het surfdrama op 11 mei. „Mogelijk is er iets gevonden, maar het kan ook niet zo zijn”, aldus de politiewoordvoerder. Mocht er iemand worden gevonden, dan wordt geprobeerd de identiteit vast te stellen en wordt de familie op de hoogte gebracht.

Bij het surfdrama bij het noordelijk havenhoofd kwamen vijf mensen om het leven. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken dezelfde avond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft werden de dag erop geborgen. SAR Nederland zoekt zondag met paarden, honden, quads en vrijwilligers naar het lichaam van de laatste vermiste surfer, een 23-jarige man uit Delft.