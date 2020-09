Duikers duiken naar verloren lading van MSC Zoe

Een team van dertig duikers begint maandag met een grote schoonmaakactie in de Noordzee boven de Waddeneilanden. Ze willen bij achttien scheepswrakken troep opruimen die afkomstig is van de containers die begin 2019 overboord sloegen van het schip de MSC Zoe. Ook nemen ze ander afval mee zoals verspeelde visnetten en vislood. De actie wordt georganiseerd door de organisatie Duik de Noordzee schoon en duurt dertien dagen.

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het schip MSC Zoe 342 zeecontainers in de Noordzee. Er is al veel troep opgeruimd, maar naar schatting wordt nog 800.000 kilo lading vermist. Als dit afval niet wordt geborgen, valt het op termijn uiteen en verdwijnt het in het milieu.

Het afval op de zeebodem verzamelt zich vaak bij scheepswrakken omdat deze boven de zandbodem uitsteken. De wrakken fungeren vaak als kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren. Er leven naar schatting ruim vijfhonderd verschillende diersoorten.

Het afval is moeilijk te bergen omdat het vastzit of deels onder het zand is verdwenen. Daarnaast zijn veel wrakken aangemerkt als historisch erfgoed zodat voorzichtigheid bij het opruimen geboden is. De duikers verwijderen het afval daarom voorzichtig met de hand om de biotoop zo min mogelijk te verstoren en de wrakken niet verder te beschadigen.