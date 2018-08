De politie en de brandweer in de regio Den Haag zijn zondagmiddag een grote zoektocht begonnen naar een driejarig meisje dat in het park Duinrell in Wassenaar wordt vermist.

Omdat er veel water is in het gebied gaat de brandweer met drie duikteams zoeken. Het is niet zeker of ze in het water is gevallen, maar „we kunnen het niet uitsluiten”, zei een woordvoerder van de politie. De politie heeft ook een helikopter ingezet.