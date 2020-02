Duiker zwaargewond in Maasbracht na problemen onder water

Een duiker is woensdag zwaargewond geraakt nadat hij onder water vast kwam te zitten bij een sluis in Maasbracht (Limburg). Dat meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De man gaf via een speciaal communicatiesysteem aan over te weinig lucht te beschikken. Een andere duiker wist hem boven te halen, waarna het slachtoffer is gereanimeerd. De man wordt overgebracht naar een ziekenhuis in Maastricht.

Onduidelijk is nog hoe de duiker in de problemen heeft kunnen komen. Volgens de brandweer zou hij bezig zijn geweest met werkzaamheden onder water. De man kwam op een diepte van vier meter in de problemen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.