Duikenburgse Dagen: Elkaar ontmoeten over kerkmuren heen

Met de warmte wordt er flink water gedronken en is er extra ijs ingeslagen door de organisatie. Maar om mensen thuis te houden van de Duikenburgse Dagen in Echteld is meer nodig dan hoge temperaturen. Het is een dagje uit met ontspanning en ontmoeting „over kerkmuren” heen.

De heer en mevrouw Van den Bosch uit Wezep zijn vaste bezoekers. „We komen hier al wel twintig jaar”, vertelt zij. Veel verandert er niet en dat vinden ze wel prettig. „De grootste verandering in al die tijd is dat het steeds warmer wordt”, glimlacht hij. De bezoekers van de Noord-Veluwe komen vooral om de aanwezige stichtingen te steunen en „om Gods volk te ontmoeten. Dan vallen kerkmuren weg.”

Refobeurs

Standhoudster Margriet Smith van Margriets’ Thuisbeurs bevestigt dat. Hoewel zij en haar man Wim in de eerste plaats aanwezig zijn om hun producten te verkopen, en dat al 25 jaar, is het volgens haar opvallend dat er op de Duikenburgse Dagen –meer dan op andere refobeurzen– geestelijke gesprekken gevoerd worden. „Hier is vooral sprake van ontmoeting en bovenkerkelijke herkenning en minder entertainment. Dit blijft een echte refofamiliebeurs.”

Verkopen doet ze door het warme weer minder, maar het blijft desondanks de moeite waard om hier met een kraam te staan. „Dat komt omdat mensen geen entree of parkeergeld hoeven te betalen. Wat ze daarmee besparen besteden ze op de beurs.”

Bert Boorsma van Boorsma Mode staat voor de 24e keer op de Duikenburgse Dagen. „Opmerkelijk hoeveel mensen hier op af komen, ondanks de warmte. Dat komt door de koele prijzen”, grapt hij. „En ze komen uit het hele land. Een half uur voor de opening stond hier al een enorme file. Ik let altijd op de tassen die de mensen bij zich hebben. Blijkbaar wordt er flink gekocht.”

Gezellig

Ook Piet en Gerda Bot uit Oosterbeek komen al vanaf het begin van Duikenburgse Dagen naar Echteld. Dit keer samen met vriendin Willy Aalbers. Ze verbazen zich over de drukte, maar begrijpen doen ze het wel. „Het is hier gewoon gezellig. Je ziet ieder jaar dezelfde kramen. Je voelt je hier thuis, ook doordat mensen hier netjes gekleed zijn en toch modebewust.” Met een tas vol koopjes vertrekken ze weer naar het Boven-Rijnse. Alleen Piet heeft niet kunnen slagen. „Ik ben op zoek naar het boek van J. P. Neven, ”De Zaligheid is in geen Ander”, de levensbeschrijving van ds. W. L. Tukker. Dat heb ik hier niet gevonden.”

Door de te verwachten hitte woensdag en donderdag worden de openingstijden van de familiedagen aangepast, volgens organisator Hannah Speksnijder-de Heus. „Woensdag zijn we tot 22.00 uur open en donderdag beginnen we een uur eerder –9.00 uur– en stoppen we om 12.30 uur.”