Duidelijkheid over toekomst Bronovo-ziekenhuis

Het bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) geeft donderdag openheid van zaken over het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag. Volgens diverse media is het vrij zeker dat dit ziekenhuis gesloten wordt, maar officieel is hierover nog geen besluit genomen.

Onder het HMC vallen Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam-Voorburg. De ziekenhuisgroep wil reorganiseren omdat onder meer de zorgvraag is veranderd door de vergrijzing en er een tekort aan zorgpersoneel is. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) schreef eerder in een Kamerbrief dat de concentratie van vormen van (acute) zorg op (bepaalde) locaties van het HMC een reëel scenario is.

Aansluitend op de bekendmaking van de plannen volgt overleg met belanghebbenden. Naar verluidt worden de meeste functies van Bronovo overgeheveld naar HMC Westeinde. HMC Antoniushove in Leidschendam blijft open.

HMC liet eerder weten dat het financieel gezond is. Eind vorig jaar zorgde het bankroet van ziekenhuis Slotervaart in Amsterdam en MC IJsselmeerziekenhuizen voor ophef.