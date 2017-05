Duidelijketaalprijs voor AD-columnist Ekiz

AD-columnist Fidan Ekiz is de winnaar van de Duidelijketaalprijs. De jury van de taalprijs vindt dat ze uitblinkt met „aansprekend en ondubbelzinnig” taalgebruik. Ekiz maakt complexe onderwerpen concreet zonder ingewikkelde termen te gebruiken, stellen de taalkundigen, die voor deze editie het taalgebruik van Nederlandse columnisten vergeleken.

„Fidan spreekt en schrijft helder, maakt het persoonlijk en laat met anekdotes het publiek de situatie meebeleven.” De winnares is „heel vereerd” met de prijs. Zeker omdat het Nederlands niet haar eerste taal is. Dat is Turks, gevolgd door Rotterdams, zegt ze. „Deze prijs maakt me heel erg trots; het is echt een vorm van erkenning.”

De prijs is een initiatief van het Taalcentrum-VU. De jury keek vooral naar het spontane taalgebruik van columnisten tijdens hun optredens in de media. Ebru Umar (Metro) eindigde op de tweede plaats.

Onder de eerdere winnaars van de Duidelijketaalprijs zijn D66-leider Alexander Pechtold, filosoof Bas Haring, presentatrice Anita Witzier en meteoroloog Marco Verhoef.