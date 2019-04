Duidelijke rol voor kwaliteit bij inkoop zorg

Aanbieders van paramedische zorg moeten meer helderheid verschaffen over kwaliteit en resultaten van hun behandelingen. Zorgverzekeraars kunnen dan beter fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie inkopen op basis van die kwaliteit. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor paramedische zorg.

„Nu staat er in de contracten vooral hoeveel zorg er jaarlijks mag worden geleverd tegen welke prijs”, aldus de NZa. Zorgverzekeraars moeten zelf meer inzicht geven in de opbouw van tarieven en aan zorgaanbieders duidelijk maken waarvoor ze wanneer in aanmerking komen.

„Op dit moment is er veel onvrede en wantrouwen in de sector. Het herstel hiervan is cruciaal voor een toekomst waarin patiënten steeds langer thuis wonen en een groter beroep doen op de paramedische zorg”, stelt de autoriteit vast.

De toegankelijkheid van genoemde zorg is nu overigens goed: „Mensen kunnen over het algemeen snel terecht bij een zorgaanbieder bij hen in de buurt.”