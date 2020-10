‘Dubbele pet fiscaal wetenschapper leidt tot belangenconflict’

Veel hoogleraren die belastingrecht doceren aan een universiteit en op hetzelfde vlak ook nog een commerciële baan hebben, lijken niet onafhankelijk. „Het lijkt er sterk op dat de combinatie van verschillende petten de onafhankelijke wetenschapsbeoefening kan belemmeren”, waarschuwt hoogleraar Jan Vleggeert in zijn oratie aan de Universiteit Leiden.

Hierdoor blijven belastingontwijking en andere heikele thema’s volgens hem onderbelicht. Lang niet alle wetenschappers werken enkel en alleen aan de universiteit. Zo is het voor juristen vrij gebruikelijk om naast hun academische loopbaan ook nog ander werk te doen, bijvoorbeeld bij een belastingadvieskantoor of bij de fiscus. „Maar die dubbele petten kunnen tot belangenconflicten leiden”, stelt de fiscalist.

Vleggeert ziet het om zich heen gebeuren in zijn eigen vakgebied. „Hoogleraren met een commercieel belang nemen vaak een standpunt in dat in overeenstemming is met het klantbelang. Een voorbeeld: in de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting, toonden vooral hoogleraren met een commercieel belang zich een warm voorstander van afschaffing.” Enkele hoogleraren zonder zo’n commercieel belang keerden zich daarentegen fel tegen het voorstel.