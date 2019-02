Dubbele achternaam vergt meer creativiteit van stamboommaker

Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen ouders hun kinderen straks een dubbele achternaam geven: de familienaam van zowel de vader als de moeder. Is gedegen stamboomonderzoek straks nog mogelijk?

„Het maakt ons werk een stuk lastiger”, reageert erfrechtelijk genealoog Klaas Zondervan (37). Hij is eigenaar van de website erfgenamenonderzoek.nl en verricht genealogisch onderzoek voor onder meer advocaten en notarissen.

Enorme klus

„Een wetswijziging lijkt mij niet nodig. Alles werkt op dit moment, waarom zouden we dan iets moeten veranderen?” Volgens de deskundige kan het voor genealogen een „enorme klus” worden om verwantschap aan te tonen, als kinderen straks de achternaam van zowel vader als moeder dragen. „De achternaam van een persoon kan onderzoekers op het verkeerde spoor zetten. De kans bestaat dat ze verbanden leggen die er niet zijn of juist verbanden over het hoofd zien. Daarmee komen ze vervolgens niet goed uit.”

Het mogen aannemen van een dubbele achternaam heeft grote consequenties. Stel dat Piet Jansen en Maria Klaassen een dochter Eva krijgen. Zij kan Eva Jansen, Eva Klaassen of Eva Jansen Klaassen (en andersom) heten. Wordt het de dubbele optie en krijgt Eva vervolgens een zoon Vincent met Robert Keizer Harskamp, dan kunnen de ouders hem Vincent Jansen, Vincent Klaassen, Vincent Keizer, Vincent Harskamp, Vincent Jansen Keizer, Vincent Klaassen Harskamp en alle andere combinaties van hun eigen achternamen geven.

Zondervan verwacht dat een nieuw systeem met dubbele achternamen „verwarrend” werkt. Voor genealogen, maar ook voor instanties als de Belastingdienst of de Burgerlijke Stand. „Ik heb begrepen dat iemand bij het trouwen de keuze heeft om een van de namen te behouden en de andere weg te strepen. Op papier lijkt het dan of persoon 1 verdwijnt en persoon 2 daarvoor in de plaats komt.”

DNA

Volgens Zondervan blijft stamboomonderzoek ook met de samengestelde achternamen mogelijk. „Als je weet wie de ouders van een bepaald persoon zijn, kun je een onderzoek naar vaders- en moederskant uitvoeren. Met een geboorteakte en een persoonskaart heb je alle informatie die nodig is voor het maken van een stamboom. Onderzoek zal alleen meer creativiteit vergen dan voorheen.”

Moeten we in de toekomst noodgedwongen naar een andere manier om mensen te registreren, bijvoorbeeld via een DNA-databank? Zondervan voelt daar niets voor. „DNA wordt al gebruikt bij genealogisch onderzoek, bijvoorbeeld door het platform MyHeritage (waar particulieren tegen betaling een DNA-test kunnen doen, MR). Maar ik ben geen voorstander van een algemene databank. Dat vind ik een inbreuk op onze privacy.”