Du Perronprijs voor Jan Leyers

Jan Leyers is de winnaar van de E. du Perronprijs. Hij krijgt 2500 euro voor zijn boek Allah in Europa: reisverslag van een ongelovige. De E. du Perronprijs is een initiatief van de gemeente Tilburg, de Tilburg School of Humanities & Digital Sciences van de Tilburgse universiteit en de organisatie Kunstloc Brabant.

De jury spreekt van een „fascinerend boek waarin een veelheid aan ideeën en opinies aan de orde komt, waaraan de lezer zijn of haar eigen mening kan scherpen”. Het leest volgens het gezelschap „als een spannend verslag van gesprekken waarin heel verschillende denkbeelden tegen elkaar afgewogen worden”. De jury noemt het knap dat het boek nergens belerend of dwingend wordt.

Ook Ilja Leonard Pfeijffer (Grand Hotel Europa) en Jolande Withuis (Raadselvader) waren voor de onderscheiding genomineerd. De Vlaming Jan Leyers is ook muzikant en televisiemaker.