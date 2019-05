„DSW-topman Oomen wil Bronovo overnemen”

De vertrekkend topman van zorgverzekeraar DSW, Chris Oomen, onderzoekt of hij het Haagse ziekenhuis Bronovo kan overnemen. In het AD zegt hij dat hij de mogelijkheden aan het verkennen is. Dat gebeurt op verzoek van specialisten van het ziekenhuis.

Haaglanden Medisch Centrum (HMC), waar Bronovo onder valt, wil het ziekenhuis in 2024 sluiten. Er zouden te weinig patiënten zijn om drie HMC-ziekenhuizen dicht bij elkaar open te houden.

Volgens Oomen is daar wel wat op af te dingen: ’‘Juist door de vergrijzing is er behoefte aan zorg in de buurt. En dit is een modern ziekenhuis." Hij wil dat Bronovo een medisch centrum blijft. ’’Ik hoef dan geen winst te maken, het gaat om de continuïteit van de zorg."

De afdeling verloskunde van Bronovo sluit al half juni. Ook de huisartsenpost en de spoedeisende hulp gaan deze zomer dicht en verhuizen naar het HMC-ziekenhuis Westeinde. Bronovo is dan alleen nog doordeweeks open.