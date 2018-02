DSW en UMCG blijven oneens over contract

Klanten van zorgverzekeraar DSW krijgen de rekeningen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) voortaan zelf. Ze kunnen die dan declareren bij de verzekeraar en hoeven het UMCG pas te betalen als ze het geld hebben gekregen.

Dat meldt het UMCG, nu het nog steeds en „na intensieve onderhandelingen” geen overeenstemming heeft bereikt met de zorgverzekeraar over een contract voor 2018. Maar „DSW-verzekerden blijven net als andere verzekerden welkom in het UMCG en kunnen rekenen op de best denkbare zorg. Dit geldt ook voor nieuwe verzekerden van DSW.”

Het UMCG wil ook juridische ondersteuning bieden aan DSW-verzekerden die problemen krijgen met het declareren.