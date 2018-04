Ds. W. Visscher: Omarm soberheid en matigheid

De gereformeerde gezindte moet duurzaamheid –in de zin van soberheid en matigheid– omarmen. „De Heere Jezus gaf het grote voorbeeld. Toen Hij stierf, was er geen grote, aardse erfenis te verdelen.”

Dat was de oproep van ds. W. Visscher, predikant van de gereformeerde gemeente in Amersfoort, tijdens het congres ”Duurzaam doen” georganiseerd door het Hoornbeeck College.

De predikant wierp woensdag de vraag op of het duurzame antwoord op klimaatverandering nu werkelijk een elektrische Tesla is. „Vanuit de Schrift gezien heb ik daar mijn vragen bij. Waarom? Omdat het in de Bijbel gaat het om een levenshouding van soberheid en matigheid. We moeten niet jagen naar rijkdom. Als wij voedsel en deksel hebben, dienen we daarmee vergenoegd te zijn, schrijft Paulus.”

Ds. Visscher poneerde nog vier andere Bijbelse stellingen in het kader van rentmeesterschap. De eerste luidde: ”We leven in een geschapen werkelijkheid”. Ds. Visscher: „God is Schepper. De schepping is dus niet ons eigendom. We hebben haar in bruikleen.”

Andere Bijbelse noties waren dat de aarde met een doel is geschapen en dat de mens op aarde is aangesteld als rentmeester. „Dus het is geen hobby die we uit de duim zuigen. God herhaalt de opdracht om over de aarde opzicht te hebben zelfs na de zondeval.” Als laatste betoogde de predikant „dat rentmeesterschap nooit losgemaakt mag worden van pelgrimschap.”

Gitzwarte kant

Weerman Reinier van den Berg schetste in zijn lezing de noodzaak van duurzaam handelen en „geloof-waardig” rentmeesterschap. Hij liet beelden zien over zeespiegelstijging, wateroverlast, droogte, dreigende voedseltekorten en de orkanen Irma en Maria. „Het ontstaan van orkanen hangt een-op-een samen met de temperatuur van oceanen. Dat is de gitzwarte kant van het ontsporende klimaat.”

Ondanks het feit dat het volgens Van den Berg „vijf over twaalf is”, valt het tij te keren. Hij stelde onder meer voor om vol in te zetten op de aanplant van groen. „Deze oplossing is zo vanzelfsprekend dat je hem bijna nooit hoort. Vorig jaar vestigden 1,5 miljoen mensen in India een wereldrecord door 66 miljoen bomen te planten. Daar word ik enthousiast van.”

Reformatorische scholen ondertekenen manifest over duurzaamheid

De ruim 300 bezoekers van het congres kregen te drinken uit duurzame bekers. Nasi met kipsaté werd geserveerd op bordjes van geplette palmbladeren en het dessert –chocolademousse met een aardbei– in kommetjes van suikerriet. De biologisch afbreekbare producten kwamen van de studentcompany Inventa en waren tijdens het congres het Hoornbeeckse visitekaartje voor duurzaamheid. In hun standje op de bedrijvenmarkt van het congres vertelt Shan Eikelboom van Inventa dat ze niet meer in plastic geloven. „Onder goede omstandigheden zijn de bordjes van palmbladeren binnen negentig dagen afgebroken. Dat in tegenstelling tot plastic dat in principe altijd blijft liggen.” Shan is enthousiast over het congres. „Het is heel gaaf dat er zo’n congres is georganiseerd en dat het Hoornbeeck ons ook de kans heeft gegeven om de bezoekers van onze bordjes te laten eten en uit onze bekers te laten drinken. We worden als studenten echt bij het nadenken over duurzaamheid betrokken.”

Naast de bedrijvenmarkt werden diverse workshops georganiseerd. Zo vertelde iemand van Huize Humus, een woongemeenschap in Nieuwegein, over hun voedselvoorziening. Drie keer per week gaan de leden van de groep skippen. Dat betekent dat ze de vuilcontainers van supermarkten induiken om –over de datum, maar nog prima eetbaar– voedsel te redden.

Tijdens een van de workshops kreeg de oproep van de predikant voor soberheid steun uit onverwachte hoek. En wel van de seculiere student Menno Sytsma van het solar team van de Universiteit Twente. „De soberheid waar de dominee over sprak, komt terug in onze zonne-auto. Wij proberen zo min mogelijk materiaal te gebruiken. Zo bestaat de stevige buitenkant van de wagen maar uit een laagje van een halve millimeter composiet.” Na afloop van de workshop licht Sytsma toe: „In totaal weegt de zonnewagen maar 140 kilo, dat is niks vergeleken met een gewone auto.”

De zonnewagen RED Shift, die tentoon werd gesteld in de aula van het Hoornbeeck, trok tijdens pauzes veel bekijks. Een man die een plaatje van het rode gevaarte schiet: „Dat doe ik voor mijn zoon, hij is ook student. Wel van een heel ander vakgebied: bestuurskunde. Maar met de foto wil ik laten zien waar studenten toe in staat kunnen zijn.” Erik de Jonge, boswachter bij het Brabants Landschap, liet aan de hand van een fotoserie zien hoe de Nederlandse natuur onder druk staat. De Jonge, zelf christen, brak een lans voor duurzaamheid. „Als je een beetje groen praat, word je in onze kring al snel met argusogen aangekeken. Ik hoop dat dit symposium daar verandering in brengt. Wij als christenen beseffen, als het goed is, extra dat de natuur niet van ons is. Ondanks alles is het goede nieuws: er is nog ontzettend veel natuurschoon. Het zijn de prachtige letters in het boek van Gods schepping.”