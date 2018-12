Ds. Schot: Folder wil laten nadenken over echte betekenis Kerst

Een theatrale vertolking van het kerstevangelie in Nunspeet roept grote bezwaren op bij de gereformeerde gemeente ter plaatse. Ds. A. Schot schreef een flyer met vragen bij het evenement.

Het evenement So this is Christmas vindt vrijdag en zaterdag plaats op het Nunspeetse marktplein. Het moet een „theatraal kerstevenement” zijn, waarin „het kerstverhaal op eigentijdse manier wordt gepresenteerd.” Musicalacteurs zingen popnummers, waarvan volgens de organisatie „de tekst het verhaal ondersteunt.”

Ds. A. Schot van de plaatselijke gereformeerde gemeente heeft grote bezwaren tegen het evenement. Hij besloot er „zijdelings” op in te gaan in de evangelisatiefolder die de gemeente jaarlijks uitdeelt rond Kerst. De flyer draagt de titel van het evenement, gevolgd door een vraagteken. „Het Bijbelse kerstfeest is totaal geen commercieel evenement”, schrijft de folder. „Het is juist iets om stil van te worden.”

„Met de flyer wilden we een vraagteken zetten achter dit evenement en wijzen op de Bijbelse boodschap van Kerst”, zegt ds. Schot vrijdag.

Organisator Sander Klugt reageerde op Facebook fel op de folder. Hij schrijft over „onze streng gereformeerde vrienden” die „het nodig vonden om So this is Christmas te besmaden, ten gunste van de boodschap die ze zelf willen uitdragen.”

Ook schrijft hij dat het „erop lijkt dat er binnen hun gelederen een ware angstcultuur heerst, want blijkbaar zijn ze niet in staat om hun visie te geven zonder andersdenkenden daar ongewild in te betrekken.”

„Buitenproportioneel”, noemt ds. Schot de reactie van Klugt. „Wij laten ons niet leiden door angst, maar door de Bijbel. Ik schrik van de venijnige reacties die ik op internet lees. Wat is er met onze samenleving aan de hand als je niet op een vriendelijke manier een vraagteken kunt plaatsen bij de commerciële invulling van Kerst? Mensen zeggen: „Blijf van ons feest af”, terwijl Kerst toch in de eerste plaats een kerkelijk feest is, waar je als kerk iets van mag vinden.”

Passion

Eerder dit jaar werd in Nunspeet door RTV Nunspeet het evenement The Passion georganiseerd, een theatrale vertolking van het lijdensevangelie. Ook daarbij was producent Klugt betrokken. Verschillende kerken kwamen met een petitie in het geweer tegen het evenement, dat desondanks plaatsvond.

Na The Passion zijn de producenten en predikanten met elkaar om tafel gegaan, vertelt ds. Schot. Dat gesprek verliep „teleurstellend”, volgens de predikant. „Er was weinig begrip voor onze bezwaren. Het werd ons vooral erg kwalijk genomen dat we met een petitie naar buiten zijn getreden.”

Rond The Passion trokken de Nunspeetse kerken gezamenlijk op. Heeft de predikant dat nu ook overwogen? „Dat hebben we juist bewust niet gedaan, om te voorkomen dat mensen dit als actievoeren zouden zien. Verschillende media tekenen de folder nu af als een rel tussen een predikant en organisator, maar zo is het niet bedoeld. We stellen een vraagteken bij het evenement, maar willen met name de kerstboodschap brengen.”

Is de predikant niet bang dat het kerstevangelie in de folder door alle commotie uit zicht raakt? „Dat hoop ik natuurlijk niet. Ik heb in willen gaan op de actualiteit in Nunspeet en een paar vriendelijke vragen gesteld. Het doel is dat mensen daardoor na gaan denken over de werkelijke betekenis van Kerst. En hopelijk de weg naar de kerk weer weten te vinden.”