Ds. M. Karens bij jaaropening Calvijn College: Graaf tot je op de Steenrots rust

„Ben je wijs of ben je dwaas?” Die vraag stelde ds. M. Karens, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten, vrijdagavond bij de opening van het nieuwe schooljaar van het Calvijn College in Goes.

De in Middelburg woonachtige predikant stond stil bij het thema ”Wijs!” Dat deed hij naar aanleiding van de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. „Er zijn veel verschillen tussen mensen, veel tegenstellingen ook, maar de belangrijkste tegenstelling is: ben je wijs of ben je dwaas? De wijze en de dwaze bouwer bouwen allebei een huis. Wij zijn ook allemaal bouwers aan ons levenshuis. Dan is de vraag: hoe bouw je? Wat weegt het zwaarst in jouw leven?”

„De wijze en de dwaze bouwer hebben misschien wel hetzelfde huis gebouwd, met dezelfde materialen”, vervolgde de predikant. „De huizen lijken hetzelfde, maar het verschil zit in de diepte. Zo lijken alle leerlingen hier ook op elkaar: allemaal leerlingen van het Calvijn College, allemaal afkomstig uit een reformatorisch gezin. Maar toch is er verschil. Je bent wijs of dwaas. Een voorzichtige oftewel een verstandige bouwer denkt verder na dan vandaag of morgen. Hij graaft tot hij een fundament heeft.”

Ds. Karens zei dat het verschil tussen wijs en dwaas zit in de verhouding tot de Heere. „Hij noemt je dwaas als je geen rekening houdt met Hem, als je Hem niet gehoorzaamt en niet rekent met de dood. Er zijn ook mensen die Hij wijs noemt. Dat is een wijsheid die niets te maken heeft met diploma’s, maar die bij God vandaan komt. Als God je ogen opent en je verstand verlicht, heb je een goed schooljaar, ook al zouden je cijfers wat minder zijn.”

Zand of rots

„Graaf in Gods Woord, graaf tot je op dé Steenrots rust”, riep de predikant de aanwezigen op. „Als er stormen komen, misschien wel in dit schooljaar, wat is dan je fundament? Is het zand of rots? Zand is volgens de kanttekeningen alles buiten Christus waar ik mijn zaligheid op bouw. Dat spoelt zo weg. Wat een troost als je levenshuis op de rots gebouwd is en dat het huis de steenrots niet hoeft vast te houden, maar dat de rots het huis vasthoudt.”

Locatiedirecteur C. J. van Duivendijk begon zijn toespraak met het beeld van de briesende leeuw. „Wijs? Wijs? Nee, wel heel erg slim en geraffineerd is hij. Hij gebruikt succesvolle methodes en kent ons door en door. Misschien heeft hij je wel helemaal in zijn klauwen.”

Het gebruik van naaktfoto’s en porno behoort volgens de directeur tot zijn succesformules. „Met als doel je mee te slepen naar de hel. Een andere methode is het mensen altijd druk te laten hebben, zodat er geen tijd over is voor Bijbellezen en gebed.”

„Wat is nu wijs?” vroeg Van Duivendijk. „Zie eens op het Lam, hangend aan het kruis. Hij sprak wijs en liefdevol. Het Lam heeft gewonnen van de briesende leeuw. Waarom zou je de leeuw volgen? Wees wijs, en gehoorzaam het Lam.”

Ook in Middelburg, Tholen, Kapelle en Krabbendijke hield het Calvijn College jaaropeningen.