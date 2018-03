Druten lokt jongeren naar de stembus met escaperooms

Hoe krijg ik meer jongeren naar de stembus? Met die vraag in het achterhoofd installeerde de burgemeester van Druten twee escaperooms in de kelder van het gemeentehuis. Inmiddels hebben zo’n 300 jongeren het spel gespeeld. „Ik hoop dat ze op 21 maart allemaal gaan stemmen.”

Nog 35 minuten en 20 seconden. De tijd tikt langzaam weg op het grote beeldscherm naast de deur van de kamer. Binnen –achter slot en grendel– staan vier jongeren gebogen over een grote kaart van de gemeente Druten. „Kunnen we hier iets mee?” vraagt Joep (26) zich hardop af. „Ik snap er niets meer van.”

GR-vlog 1

Buiten kijken twee medewerkers van de gemeente lachend via een scherm mee. Ze volgen de verrichtingen van de jongeren via een camera aan de muur van de escaperoom. „Ze zijn op de goede weg.”

Speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn de kelder van de gemeente Druten –normaal een fietsenstalling– en de archiefruimte omgebouwd tot zogeheten escaperooms. Bij het spel worden deelnemers in een kamer opgesloten. Het doel is om te ontsnappen door het oplossen van puzzels. „Prachtig om te zien dat een groep vaak eerst een kwartier als een kip zonder kop aan het rondlopen is. Dan vinden ze ineens iets, gaan ze met elkaar overleggen en komen ze met een oplossing. Net de politiek in het klein”, zegt burgemeester Van Riswijk.

Van Riswijk zette het spel zelf in elkaar, met hulp van een groep jongeren. „Voor de technische snufjes.”

De escaperooms zijn populair. In de avonduren en het weekend zijn ze volgeboekt. Medewerkers van de gemeente helpen mee en ook de burgemeester draait regelmatig diensten. „Er hebben nog nooit zo veel jongeren rondgelopen in het gemeentehuis. Ik heb veel leuke gesprekken gevoerd met hen. Dat ga ik na de verkiezingen nog missen.”

Hint

In de escaperoom hebben de jongeren ondertussen een belangrijke hint te pakken. De oplossing van de puzzel is dichtbij. De burgemeester heeft de verkiezingen verwerkt in de opdrachten. „Ik ga geen clous weggeven.”

Dan is het zover: de groep ontsnapt uit de kelder. Onder luid gejuich en applaus komen de jongeren uit de kamer. „Nog 3 minuten op de klok over, netjes hoor!” zegt medewerker Peggy Verbakel. De club hoort zelfs tot een van de snelste groepen.

Joep (26), Gaby (29), Thijs (29) en Karin (25) –„liever geen achternaam”– wisselen enthousiast hun ervaringen uit. Ze hebben al vaker een escaperoom gespeeld. Als echte Drutenaren konden ze deze niet aan hun neus laten voorbijgaan. Ze zijn erg te spreken over het initiatief van de burgemeester. Karin: „Ik vind het een heel leuke manier om jongeren bij de politiek te betrekken, al vraag ik me wel af of het genoeg is om hen ook echt naar het stembureau te krijgen. Maar de burgemeester probeert het in ieder geval, dat is al top.”

Niemand van hen heeft echt iets met politiek, maar ze gaan op 21 maart wel allemaal stemmen. „Ik twijfel nog op welke partij, maar het wordt sowieso een lokale partij”, zegt Gaby.

Lokale partijen

De gemeente Druten is in politiek opzicht bijzonder: er zitten alleen maar lokale partijen in de raad. Er zijn slechts drie gemeenten in Nederland waar dit het geval is. Aan de komende verkiezingen doet slechts één landelijke partij mee: het CDA. De jongeren hebben wel een verklaring voor de populariteit van lokale partijen. „Landelijke partijen hebben landelijke doelstellingen”, zegt Gaby. „Lokale partijen hebben meer zicht op lokale zaken; ze kijken meer naar wat hier speelt.”

Burgemeester Van Riswijk is tevreden over de escaperooms. De belangstelling is met 300 jongeren groter dan hij had verwacht. „Ik hoop dat ze allemaal gaan stemmen, al leg ik de lat niet hoog. Als alle jongeren in mijn gemeente maar weten dat er op 21 maart verkiezingen zijn.”