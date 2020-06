Druktemeter verwijst Gelderse toerist naar rustige plek

Waar zijn nu te veel bezoekers? Waar kan ik beter naartoe gaan? Een speciale ”monitor”, die maandag wordt gelanceerd, helpt toeristen en inwoners van Gelderland om drukke plekken te mijden.

Rood is druk, oranje is gemiddeld, groen is rustig. Een kaart van de provincie met gekleurde bolletjes op bijna 300 locaties maakt in één oogopslag duidelijk waar in Gelderland ruimte is om veilig en volgens de coronarichtlijnen te recreëren. Ten minste driemaal per dag wordt op elke plek de drukte gemeten.

„Met het ontwikkelen van een systeem dat de bezoekersstromen in kaart brengt, waren we al bezig. Vooral om de druk op de natuur op de Veluwe te beperken. En toen kwam het coronavirus. Dat heeft het proces versneld”, zegt Lideweij Bosman van marketingorganisatie Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. „In opdracht van de provincie hebben we nu in twee maanden een ”monitor bezoekersdrukte” opgezet voor heel Gelderland.”

De druktemeter is toegespitst op plekken waar veel dagrecreanten komen. „In deze coronatijd zullen veel Nederlanders de zomerperiode in eigen land moeten of willen doorbrengen”, licht Bosman toe. „Ondertussen blijft de 1,5-meterregel gelden. Daardoor is er in potentie veel kans op ongewenste drukte op bepaalde toeristische plekken, en als gevolg daarvan gezondheidsrisico’s en mogelijk sociale irritatie. Leidend principe bij het bepalen van de drukte is de mate waarin volgens experts de 1,5-meterregel gewaarborgd is.”

Ruim 220 ondernemers, attracties en winkelcentra hebben Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen toegezegd dat zij voor de monitor zo vaak mogelijk, maar dagelijks minimaal drie keer doorgeven hoe druk het bij hen is. „Ook organisaties met meerdere locaties doen mee, zoals Leisurelands, die in de provincie negentien recreatiegebieden beheert, en Geldersch Landschap & Kasteelen. Bij elkaar komen we op een kleine 300 plekken.”

Alternatief reisdoel

De monitor is in elk geval vanaf maandag te raadplegen via de internetsites van de regionale toeristische marketingorganisaties. Ook Omroep Gelderland, regionale dagbladen en de digitale Reiswijzer van de ANWB maken de provinciale druktekaart via hun kanalen zichtbaar. Verder is een applicatie beschikbaar die gemakkelijk geplaatst kan worden op websites van bijvoorbeeld recreatieondernemers, musea, gemeenten en verblijfaccommodaties.

„Helemaal mooi is het als de kaart direct op een beeldscherm wordt getoond bij recepties van campings en vakantieparken”, zegt Bosman. „Vakantiegangers hoeven de monitor dan niet meer op internet op te zoeken om te kijken of de plek die ze op het oog hebben veilig genoeg is. Bovendien kan een baliemedewerker hen dan meteen informeren over een alternatief reisdoel.”

De monitor zal zeker tot eind september actief zijn. Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen gaat ondertussen het systeem verder ontwikkelen. „Nu zijn we afhankelijk van mensen die voor ons ter plekke meten. We werken aan geautomatiseerde toevoer van de benodigde gegevens.”