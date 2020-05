Druktemeter van Breda al 3000 keer geraadpleegd

De druktemeter van de gemeente Breda die laat zien hoe druk het is in de binnenstad is de afgelopen dagen 3000 keer geraadpleegd. Op zondag is de app 224 keer gebruikt, maakte de gemeente bekend.

Door een berichtje te sturen naar het WhatsAppnummer 06-11778060 weet iemand na een paar tellen of het licht voor een bezoek aan de Bredase binnenstad op groen, oranje of rood staat. De gegevens hiervoor komen onder meer van toezichthouders, camerabeelden en gegevens over drukte in parkeergarages.

Zondag was het in Breda de hele dag fase groen. „De binnenstad is rustig”, antwoordde de gemeente aan de gebruikers. De druktemeter werd woensdag geïntroduceerd door burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank, samen met ondernemers uit de binnenstad.