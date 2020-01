Drukte voor hulpverleners, maar geen grote incidenten Den Haag

De hulpdiensten in Den Haag hebben een zeer drukke oudejaarsnacht achter de rug, maar die verliep volgens de gemeente zonder grote incidenten. De brandweer is in Den Haag 608 keer uitgerukt. Volgens de voorlopige cijfers zijn er 33 autobranden geweest. Dat zijn er vijf meer dan vorig jaar.

De politie registreerde voor de stad Den Haag 44 aanhoudingen en 178 meldingen over onder meer vuurwerkoverlast, vandalisme,vernieling en mishandeling.

De gemeente Den Haag wijst erop dat de voortekenen niet gunstig waren. De afgelopen weken was het onrustig in met name Scheveningen, Duindorp en Laak. Vooral jongeren richtten vernielingen aan, staken vuurwerkbommen af en zochten de confrontatie met de politie. De onrust had waarschijnlijk te maken met het besluit van de gemeente Den Haag om geen vergunningen te geven voor de jaarlijkse vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen.

„Dit heeft er zeker aan bijgedragen dat er door alle hulpdiensten, het Openbaar Ministerie en alle onderdelen van de gemeente al in een vroeg stadium nauw is samengewerkt om er alles aan te doen waardoor de jaarwisseling dit jaar veilig en feestelijk kon verlopen”, stelt de gemeente.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes stelt dat hij „trots” is op de inwoners van Den Haag en de professionals en vrijwilligers die hebben geholpen om de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. „Daarbij kunnen we de ogen niet sluiten voor het feit dat er ook dit jaar weer een ongekend beslag gelegd is op de totale capaciteit van zowel de politie als brandweer alsook de schoonmaakdiensten in onze regio om wat toch een feestje is in goede banen te leiden”, aldus Remkes. „Dat daarbij in een aantal gevallen sprake is geweest van geweld en bedreiging richting hulpverleners en vertegenwoordigers van de media, is onacceptabel.”