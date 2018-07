Drukte rond Nijmegen door intocht Vierdaagse

Op de snelwegen A50 en A73 bij Nijmegen staan vrijdagochtend lange files, zo waarschuwen ANWB en Rijkswaterstaat. Ook voor de Waalbrug aan het eind van de A325 tussen Arnhem en Nijmegen loopt het verkeer vast. De drukte heeft alles te maken met de intocht van de 102e Vierdaagse.

Vanwege de intocht zijn doorgaande wegen in Nijmegen afgesloten. Het stadscentrum is vanaf 12.00 uur op slot vanwege de Vierdaagsefeesten. In en rond de stad gelden tal van omleidingen en wegafzettingen. Doorgaand noord-zuidverkeer kan de regio Nijmegen beter mijden, adviseren de verkeersdiensten. De NS en regionale vervoerders zetten extra treinen en bussen in, die tot in de vroege ochtenduren van zaterdag rijden.