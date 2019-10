Door het protest van de bouwers op het Malieveld in Den Haag is het extra druk op de wegen in Nederland. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort staat het vast door langzaam rijdend verkeer dat naar Den Haag wil, meldt de ANWB. Daar loopt de vertraging op tot een uur.

Ook op de A12 tussen Veenendaal en Maarn wordt het druk door demonstranten die naar het Malieveld in Den Haag gaan. Daar is de vertraging 50 minuten.

Op de wegen richting het Malieveld in Den Haag rijdt het verkeer nog wel door.