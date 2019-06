Drukte op weg vanwege Pinksteren

Automobilisten moeten vrijdag rekening houden met een drukke avondspits. De ANWB verwacht dat veel mensen er een paar dagen tussenuit gaan vanwege de Pinksteren. Behalve een verblijf in eigen land zijn volgens de ANWB Duitsland, België en Frankrijk populaire bestemmingen voor een korte vakantie.

De grootste verkeersdrukte wordt verwacht op de wegen naar de Veluwe, het zuiden, naar de kust en naar de veerdiensten richting de Waddeneilanden. Ook op de wegen in het midden van het land en Zeeland is het tot in de vroege avond druk. De ANWB denkt dat de piek vrijdag tussen 15.00 en 19.00 uur ligt. Op maandag 10 juni - tweede pinksterdag - verwacht de ANWB dat de files vanaf het middaguur snel toenemen. Veel vakantiegangers gaan dan weer naar huis.

Tijdens de Pinksteren staan diverse evenementen gepland waaronder Pinkpop, de North Sea Regatta en Pinksterraces op Zandvoort.