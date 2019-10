Drukte op weg neemt af, maar niet rond Utrecht

Hoewel de drukte op de weg in Nederland woensdag aan het afnemen is, geldt dat niet rondom Utrecht. Waar woensdagochtend vroeg nog ruim 450 kilometer file stond, is dat rond 09.30 uur afgenomen tot zo’n 170 kilometer. „Maar op een paar wegen ben je nog heel lang onderweg”, aldus een woordvoerder van de ANWB.

Vooral op de A27 vanuit Gorinchem naar Utrecht is het druk door het boerenprotest. De vertraging daar bedraagt meer dan twee uur. Op de A27 vanuit Almere bedraagt het oponthoud nog ruim een uur. Ook op de A28 is het druk, deels vanwege het protest, maar er heeft ook een ongeluk plaatsgevonden. En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is het eveneens druk, mede door werkzaamheden aan de Galecopperbrug.

In de rest van het land valt het echter mee, aldus de ANWB. Dat is deels te danken aan het droge weer. Daarbij is het in het zuiden momenteel herfstvakantie.

Op de A29 (in het zuidwesten van het land) zijn ook boeren onderweg. Die hebben zich verzameld bij knooppunt Hellegatsplein. Tot aan knooppunt Vaanplein moet het verkeer rekening houden met een halfuur vertraging. Eerder meldde de ANWB al dat er ook op de A7 tractoren rijden.