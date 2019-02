Drukte op weg naar wintersport

Vakantiegangers op weg naar de wintersport moeten zaterdag rekening houden met vertraging. Volgens de ANWB is het vooral in Oostenrijk erg druk op de wintersportroutes. Er staat bijvoorbeeld 13 kilometer stilstaand verkeer op de Tauernroute op de A10 van Salzburg naar Kuchl. Op de B179 over de Fernpas bedraagt de vertraging een uur.

Op de A8 van München naar Salzburg is een ongeluk gebeurd. Hierdoor staat het verkeer helemaal stil. De verwachting is dat het de komende uren nog wel wat drukker zal worden.

De voorjaarsvakantie is dit weekend begonnen in regio Noord.