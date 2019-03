Drukte op de weg rond Amsterdam

Weggebruikers op een toch al drukke A10 en A9 in de omgeving van Amsterdam belanden dinsdag extra vroeg in de file onder meer als gevolg van meerder ongevallen, aldus Rijkswaterstaat.

Rond 14.00 uur gebeurde een ongeval op de A9 bij Badhoevedorp met een motorrijder en meerdere auto’s. Automobilisten worden omgeleid. Even later gebeurde in die omleidingsroute ook een ongeluk, op de A10 bij Slotervaart. Dit incident is inmiddels afgehandeld, maar de files houden aan. Om 16.00 uur was het opnieuw raak op de A10, bij De Nieuwe Meer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten.

Rijkswaterstaat adviseert mensen vooraf hun route te checken en rekening te houden met vertraging rondom Amsterdam. Vooral mensen die vanuit het midden en het oosten van het land komen moeten rekening houden met vertragingen richting Schiphol.