Drukte op de weg door strandgangers

Was het overdag druk naar de stranden toe, begin van de avond is het zondag filevorming weer terug naar huis. De vele mensen die nog even een paar uur van het lekkere weer wilden genieten, verlaten begin van de avond weer de stranden.

Ze moeten wel flinke files trotseren, wat bijvoorbeeld vanuit Castricum drie kwartier vertraging oplevert. Ook op de Zeeuwse wegen is het erg druk, zoals op de N57, de N59 en de A58.

De hele dag stonden er files op de wegen richting Zandvoort, Castricum en Zeeland. Richting de Efteling was het ook al vroeg druk.