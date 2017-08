Drukte op de Europese wegen neemt toe

Het begint al aardig druk te worden op de Europese snelwegen. Vooral in het zuiden van Duitsland en in Oostenrijk loopt het verkeer al vast..

Op de A8 München richting de Oostenrijkse grens is de vertraging zo’n half uur. Volgens de ANWB loopt het verkeer op de A10 in Oostenrijk, tussen Salzburg en Villach bij Flachau, drie kwartier vertraging op. Komende vanuit Slovenië loopt het verkeer vast voor de Karawankentunnel, die dicht is vanwege een pechgeval.

In Italië staat het verkeer in de file op de A1 tussen Milaan en Modena.

In Frankrijk is het rond 7.00 uur nog relatief rustig op de weg, maar naar verwachting zal dit op deze derde zwarte zaterdag snel veranderen. Miljoenen Fransen vertrekken naar hun vakantiebestemming. Andere vakantiegangers keren juist terug naar huis.