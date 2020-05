‘Drukte leidt op meeste plaatsen niet tot problemen’

In veel veiligheidsregio’s was het zaterdag drukker dan normaal. Veel Nederlanders gingen naar stadscentra, bouwmarkten of recreatiegebieden. De drukte leidde niet tot bekeuringen van handhavers, op enkele uitzonderingen na, laat het Veiligheidsberaad weten.

De meeste mensen probeerden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Volgens het beraad gaat dat grotendeels goed, maar vraagt het in de steden rondom winkels nog wel enige aandacht. Veiligheidsregio’s en gemeenten pakken dit op verschillende manieren aan. Zo zijn er (eenrichtings)winkelroutes ingevoerd en is op camerabeelden te zien waar het druk is.

Voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls: „We zien al een tijdje dat mensen er steeds vaker op uit gaan. Die beweging is met Pasen ingezet en ieder weekend lijkt het weer iets drukker te worden. Gelukkig lijkt dit op de meeste plaatsen geen problemen op te leveren. Waar nodig, is vandaag ingegrepen. Vaak is aanspreken of waarschuwen voldoende.”

Toch moeten, volgens Bruls, mensen goed blijven nadenken voor ze erop uit gaan. „Dat ze afstand houden, is goed, maar vermijd ook drukte. Vind je het te druk in de stad, in een (winkel)straat of in een park? Neem dan alsjeblieft een andere route of keer om, ga naar huis en kom een andere keer terug.”

„Zolang er mensen slachtoffer worden van het coronavirus, moeten we allemaal alert blijven”, vervolgt Bruls. „Maandag gaan we een nieuwe fase in met versoepeling van de maatregelen. Mensen en bedrijven zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk en moeten zorgen dat het virus behapbaar blijft en daardoor straks verdere versoepeling mogelijk is.”