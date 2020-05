Drukte leidt op enkele plaatsen tot overlast

Op veel plekken in Nederland was het zaterdag druk. Vooral stadscentra, bouwmarkten en recreatiegebieden werden veel bezocht. Over het algemeen hielden mensen rekening met de regels rond het coronavirus, enkele uitzonderingen daargelaten.

Zo hield niet iedereen voldoende afstand in enkele binnensteden. Dit leidde soms tot bezorgdheid bij overheden en tot verbazing en boosheid op sociale media. Zo waren in Leeuwarden volgens handhavers te veel mensen op de been. Ook in het centrum van Leiden waren zoveel mensen dat het moeilijk was om 1,5 meter afstand te houden. Een winkelstraat, de Haarlemmerstraat, werd afgesloten. In de binnensteden van Eindhoven, Arnhem en Utrecht was het eveneens druk met winkelend publiek. In Maastricht waren veel klachten over drankmisbruik en geluidsoverlast. Ook kwamen daar veel groepen bij elkaar, waardoor de gemeente en politie moesten optreden.

Op het Centraal Station in Amsterdam probeerden NS en politie in het begin van de middag te voorkomen dat er te veel mensen op de trein naar Zandvoort wilden stappen. Ook het Vondelpark in Amsterdam kreeg veel bezoekers, waardoor alleen de hoofdingangen nog openbleven. Aan de Amstel waren honderden bezoekers in park Somerlust. Op verzoek van de politie en handhavers kozen ze er zelf voor om weg te gaan.

De gemeente Breda sloot de toegangswegen naar de Galderse Meren af wegens drukte. Ook in het centrum, bij de Asterdplas en Park Valkenburg waren veel mensen.

In bossen en andere natuurgebieden was het niet buitengewoon druk, volgens woordvoerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. „Het is druk, maar niet te druk. Ik krijg geen signalen dat er dingen misgaan”, zei de woordvoerder van Natuurmomenten.

Het Veiligheidsberaad meldde ook dat het drukker was dan normaal. De drukte leidde niet tot bekeuringen van handhavers, op enkele uitzonderingen na, liet het beraad weten.

De meeste mensen probeerden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Volgens het beraad ging dat grotendeels goed, maar vraagt het in de steden rondom winkels nog wel enige aandacht. Voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls: „We zien al een tijdje dat mensen er steeds vaker op uit gaan. Die beweging is met Pasen ingezet en ieder weekend lijkt het weer iets drukker te worden. Gelukkig lijkt dit op de meeste plaatsen geen problemen op te leveren. Waar nodig, is vandaag ingegrepen. Vaak is aanspreken of waarschuwen voldoende.”