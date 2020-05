Drukte in dierentuinen op Hemelvaartsdag

De dierentuinen die deze week weer open zijn voor publiek kunnen met Hemelvaartsdag op drukte rekenen. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is het bij alle dierentuinen verplicht om vooraf via internet kaartjes met een tijdslot te reserveren, maar op donderdag zitten de geopende parken al bijna vol. De parken laten veel minder bezoekers toe dan normaal om afstand te kunnen waarborgen.

Ouwehands Dierenpark in Rhenen is populair omdat daar kortgeleden het eerste reuzenpandajong is geboren. De dierentuin waarschuwt dat het reserveringssysteem door de grote drukte geregeld vastloopt. De jonge panda en moeder Wu Wen zijn overigens alleen via een livestream in de dierentuin te zien. „We geven moeder en kind voorlopig nog alle rust en stilte”, aldus de dierentuin.

Ook Apenheul in Apeldoorn kan op veel bezoek rekenen. In dit park is het gebied waar de doodshoofdapen los rondlopen afgesloten „voor de veiligheid van mens en dier”. ZooParc in het Brabantse Overloon heeft om dezelfde reden enkele gebieden gesloten waar bezoekers tussen de dieren mogen rondlopen. Burgers’Zoo in Arnhem heeft eenrichtingsverkeer ingesteld. Dierentuinen als Blijdorp, Artis en Wildlands (Emmen) zijn deze week nog niet voor iedereen geopend.

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen hoopt op noodsteun voor de diergaardes. Volgens de NVD hebben de parken door de coronasluiting al een verlies van 50 miljoen euro geleden. Omdat het aantal bezoekers voorlopig beperkt blijft, zal dat verlies dit jaar oplopen naar ruim 100 miljoen, ofwel 70 procent van de jaaromzet, denkt de NVD.