Drukte in Den Haag en filerecord door protest

Protesterende boeren hebben dinsdag gezorgd voor chaos op de Nederlandse wegen en een enorme drukte in Den Haag. Op het Malieveld, waar de agrariërs op de tractor vanuit het hele land naartoe zijn gereden, mochten van burgemeester Krikke 75 trekkers komen, maar dat waren er rond 10.00 uur al ruim honderd. Twee demonstranten zijn aangehouden.

Sommige boeren reden bij het Malieveld door de hekken. Kort daarop kwam de Haagse driehoek (burgemeester, politie, justitie) bijeen om de „onveilige” situatie te bespreken.

De protestacties, maar ook het slechte weer en ongelukken, zorgden voor de drukste ochtendspits ooit, met tegen 08.00 uur zo’n 1050 kilometer file. Rijkswaterstaat adviseerde automobilisten op een gegeven moment om de A12 maar te mijden. Na 10.00 uur was van die filelengte nog geen 200 kilometer over. Veel boeren kwamen op de tractor naar Den Haag, maar ook nam een aantal de trein. De officiële protestbijeenkomst, met sprekers, begint om 13.00 uur. Dinsdagochtend arriveren nog steeds tractoren in Den Haag.