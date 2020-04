‘Drukte in Amsterdamse parken goed beheersbaar’

Koningsdag verloopt in Amsterdam vooralsnog zonder grote problemen. In sommige parken en op sommige pleinen is het druk, maar volgens een woordvoerster is de drukte goed beheersbaar.

Op de Noordermarkt in het centrum van de stad vond de politie het in de middag te druk worden. Vanuit de auto werd de mensen met een megafoon gevraagd verder uit elkaar te gaan zitten of naar een andere plek te gaan.

Twee stadsparken staan vanwege de maatregelen rondom het coronavirus onder extra toezicht. Het gaat om het Vondelpark en het Sarphatipark. Voor het Sarphatipark zijn maandag dezelfde restricties ingevoerd als voor het Vondelpark. Daartoe is besloten nadat het zondag druk was in dat park. „De drukte in die parken wordt beter gecontroleerd, onder meer door zijuitgangen te sluiten”, aldus de woordvoerster. „De drukte in de parken is ook goed beheersbaar.”

Normaal gesproken trekken honderdduizenden mensen op Koningsdag naar Amsterdam. Vooral op de grachten is het dan druk, met vele bootjes. „Voor een Koningsdag is het erg rustig op de grachten in Amsterdam. Het vaarverbod dat geldt voor de grachten in het centrum wordt goed nageleefd, net als op de andere dagen”, zegt de woordvoerster.