Drukte en minder treinen door sneeuw

Automobilisten en treinreizigers moeten woensdag rekening houden met drukte op de weg en langere reistijden. Vanwege de verwachte sneeuw hebben de NS en ProRail de dienstregeling aangepast. Er rijden minder treinen dan op een gewone werkdag. Reizigers krijgen het advies vlak voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

Het KNMI heeft code geel afgegeven. De verwachting is dat de Randstad tijdens de ochtendspits te maken krijgt met sneeuw op de wegen. Op sommige plekken kan er volgens de weerbureaus zeker vijf centimeter sneeuw vallen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid. Automobilisten moeten hun rijstijl aanpassen. In het noorden en noordoosten van het land wordt de sneeuw later op de dag verwacht.

Ook Schiphol houdt rekening met het winterse weer. De luchthaven heeft sneeuwschuivers en medewerkers paraat staan die kunnen worden ingezet om onder meer de start- en landingsbanen schoon te houden als er veel sneeuw valt. De KLM heeft voor woensdag al twintig vluchten geschrapt. Reizigers moeten volgens de luchtvaartmaatschappij goed de status van hun vlucht in de gaten houden.