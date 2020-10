Drukte bij coffeeshops in aanloop naar lockdown valt mee

Het eerder sluiten van de coffeeshops leidde woensdagavond vooralsnog niet tot meer drukte bij de coffeeshops. Al is het in coronatijd sowieso drukker dan normaal, gaven de shops aan. Wel was in Roermond, aan de grens met Duitsland, de toeloop groter.

In Utrecht stonden er geen grote rijen voor de coffeeshops, die woensdag om 22.00 uur dicht moesten en daarna elke dag om 20.00 uur moeten sluiten. Bij coffeeshop Pleasure mogen maximaal vijf mensen naar binnen en de rest moet buiten wachten. „Het is hier altijd druk, onverminderd in coronatijd”, laat een medewerker weten. Meer mensen verwacht hij ook niet voor het sluiten gaan. „Het loopt de hele dag wel door.”

Ook bij coffeeshop Freak is er weinig veranderd sinds Rutte deze week nieuwe maatregelen aankondigde. Woensdag moesten ze twee uur eerder dicht, „maar verder is het drukker dan ooit”, zegt een medewerker. „Mensen smoken meer in coronatijd.” Ook in Leiden en Amsterdam was het bij de coffeeshops niet drukker dan anders.

Dat gold wel voor coffeeshop Skunk in Roermond. Voor de shop op straat stond een redelijk lange rij klanten te wachten omdat slechts een beperkt aantal kopers binnen mag zijn. Vooral Duitsers reisden naar de shop aan de Zwartbroekstraat.

Eigenaar Peter Hendriks sprak van „last minute” inkopen. „Iedereen komt nog snel even naar de shop”, zei Hendriks die drie coffeeshops in Roermond en Sittard bezit. „Zo’n 55 procent van de klanten in Roermond is Duitser. Als we vanaf donderdag twee uur eerder moeten sluiten, voorzie ik meer drukte in de uren dat we open zijn. Maar omdat het na 20.00 uur altijd erg druk is, vrees ik dat het straatbeeld vanaf dat tijdstip zal bestaan uit af- en aanrijdende dealers.”