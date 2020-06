Drukte bij Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden

Op een veld bij het Rengerspark in Leeuwarden zijn 2500 mensen bijeengekomen om onder het motto Black Lives Matter te demonstreren tegen racisme. Omdat het terrein daarmee vol is, heeft de gemeente de toegang tot het terrein afgesloten tot het einde rond 19.30 uur.

Er was een maximumaantal demonstranten vastgesteld, omdat iedereen vanwege corona afstand moet houden. De gemeente wijst erop dat regiozender Omrop Fryslân een livestream uitzendt.

De manifestatie is georganiseerd door de protestgroep ‘Leeuwarden kan het, Sinterklaasfeest voor iedereen’. Die demonstreerde de afgelopen jaren ook bij de intochten van Sinterklaas in Leeuwarden en Sint Piter in het Friese dorp Grou.